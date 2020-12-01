Онищенко призвал заболевших коронавирусом не делать КТ без назначения врача

Академик Российской академии наук (РАН), бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты парламента РФ Геннадий Онищенко призвал заразившихся коронавирусом не делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, чтобы избежать радиационного облучения.

«Мы сейчас применительно к COVID все хотим, чтобы нам сделали КТ, – цитирует специалиста РИА Новости. – Но с этим лучше не спешить, а КТ делать только тогда, когда врач скажет».

При этом Онищенко убеждён, что опытный медик без КТ может определить, есть у пациента воспаление лёгких или нет. Кроме того, депутат напомнил, что медицинское облучение – второе по значению среди всех радиационных излучений, на него приходится 15% от общего объема.

Ранее сообщалось, что российский пульмонолог Александр Карабиненко назвал фактор, который мешает лёгким быстро восстанавливаться после перенесённого коронавируса. По словам специалиста, после перенесённых воспалительных заболеваний в лёгких остается «обширная зона фиброзных изменений».

«А иногда человек губит результат своими же руками. Например, если он курит, то у такого пациента лёгкие никогда не восстановятся после тяжёлой пневмонии или коронавируса. Курить после перенесённого ковида – это вообще медленное самоубийство и основной фактор, который не позволяет восстанавливаться лёгким», — предупредил Карабиненко.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности за всё время пандемии в нашей стране зарегистрировано 2 322 056 заболевших COVID-19.

При этом обновлён антирекорд по смертности – летальных исходов в РФ зафиксировано 569, в общей сложности вирус унёс жизни уже 40 464 россиян. Выздоровели за последние 24 часа 24 763 пациента, в общей сложности успешно перебороли инфекцию1 803 467 человек. Лечение продолжают 478 125 пациентов.

Больше всего новых заболевших за сутки в Москве – 6 524. Далее следуют Санкт-Петербург (+3 697), Подмосковье (+1 104), Нижегородская область (+462) и Карелия (+427).

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