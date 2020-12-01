Прогноз погоды на зиму: синоптики удивили россиян

Погода все последние годы не поддаётся никакому объяснению: тепло сменяется резким похолоданием, холод – потеплением или даже жарой. Там, где должно быть холодно – становится тепло и наоборот. В общем, всё непредсказуемо и совершенно непонятно, а уж в этом году погода просто пошла в раздрай.

Так, весна выдалась странной с ранней оттепелью и поздними заморозками, лето тоже не радовало особо, осень слишком тёплая. И вот, наконец, началась календарная зима. И всем нам очень хочется знать, чего от неё ждать в плане погоды. Синоптики уже закидали нас прогнозами на предстоящие три месяца и очередной из них снова удивил россиян.

Прогноз погоды на декабрь 2020

Декабрь практически вся Россия проведёт с температурой выше климатической нормы, что само по себе уже удивительно. Наиболее тепло будет в азиатской части страны, но грозит и похолодание: юг Поволжья и Урал в декабре накроет морозный воздух.

Наиболее тепло относительно климатической нормы в декабре, по прогнозу синоптиков, будет, как не странно, в Якутии и Красноярском крае – там воздух прогреется значительно выше чем это фиксировалось за последние 10-12 лет наблюдений.

Чуть прохладнее, но тоже выше нормы, будет в Центральном федеральном округе (ЦФО). Ближе к норме декабрьская температура будет в Поволжье, кроме южной его части.

Осадков пройдёт больше всего на Чукотке и на Камчатке, ещё на Сахалине и в Приморском крае. А вот остальную часть Русской равнины в декабре ждёт дефицит снега. Речь, прежде всего, идёт о Башкирии, Астраханской, Ульяновской и Волгоградской областях.

Меньше всего осадков в первом месяце календарной зимы будет на Урале, в Якутии и Забайкалье.

Погода в январе 2021

Январь, по прогнозу метеорологов, начнётся небольшим похолоданием там, где тепло было в декабре. Морозы будут в дневные часы около минус 8-10, а по ночам столбики термометров опустятся до минус 15, а местами и до минус 20.

Центральная часть России будет находиться под действием холодного фронта, а в Сибири уже в первой декаде второго зимнего месяца ожидается до минус 30 днём, а по ночам и того холоднее.

Правда, такой мороз простоит совсем недолго и уже через три-четыре дня тёплый фронт поднимет температуру до минус 12-15. Прогнозируются в Сибири и температурные качели, которые придутся на конец января.

На Урале тоже ждут температурные скачки и довольно серьёзные: от минус 5 до минус 20 в течение суток. А вот на Кубани тёплый фронт будет продолжать прогревать регион. Необычно тёплая температура воздуха тут ожидается весь январь: минимум плюс 5-7, максимум – плюс 15. Теплее всего будет после 18-20 числа.

Жителям и гостям Крыма синоптики тоже обещают удивительное тепло – до плюс 7 днём, по ночам попрохладнее – 2-3 градуса выше нуля. Осадков почти никаких не прогнозируется.

Санкт-Петербург и Ленинградскую область накроет влажный атлантический циклон: весь месяц здесь будет минус 5-7. Во второй половине января пойдёт мокрый снег, станет немного теплее, на дорогах по утрам образуется гололедица. В Москве и Подмосковье в январе небольшой мороз, а вот осадков выпадет ниже нормы.

Прогноз погоды на февраль 2021

На февраль прогноз погоды от синоптиков пока самый осторожный, но одновременно и удивительный. В основном метеорологи обещают России раннюю весну и тепло почти на всей территории страны. Но при этом ожидается большое количества снега, метели. Поэтому февраль почти наверняка оправдает свою славу самого снежного и ветреного зимнего месяца.

Если в декабре на Урале было довольно холодно, то февраль обещают здесь удивительно тёплым: температура установится выше климатической нормы, а комфортнее всего будет в Челябинской области – в среднем по региону градусники покажут около 5 градусов мороза.

В Москве в феврале тепло и даже слишком тепло для последнего месяца зимы: температура воздуха практически все 28 дней ожидается плюсовая. Лишь только в самом начале февраля возможны небольшие морозы до минус 10.

Поволжье окажется под властью пасмурной погоды и снег будет идти почти постоянно, но на улице довольно тепло при этом – около минус 10 в начале месяца, а во второй декаде – оттепели. Так что почти всё, что будет высыпаться из тяжёлых туч – растает довольно быстро. Хотя постоянная слякоть жителей региона не порадует.

Стоит ли верить февральскому прогнозу или нет – сказать очень сложно. Февраль ещё так далеко, что предсказать, что-то точно практически невозможно. Остается только ждать.

В общем, какая нас ждёт зима на сезон 2020/2021 – точно пока не знает никто и в первую очередь сами синоптики. Как вы понимаете, будет ещё огромное количество самых разных прогнозов на каждый месяц предстоящей зимы, и каждый из них, по-своему, окажется удивительным.

Пока же природа сама не может понять, по какому сценарию станет развиваться зимний сезон, но вполне вероятно, что лет через 10 в Санкт-Петербурге будут расти пальмы, а в Казани – зацветут апельсиновые рощи. Но это уже совсем другая история…