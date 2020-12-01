Пульмонолог назвал фактор, мешающий восстановлению лёгких после коронавируса

Российский пульмонолог Александр Карабиненко назвал фактор, который мешает лёгким быстро восстанавливаться после перенесённого коронавируса. По словам специалиста, после перенесённых воспалительных заболеваний в лёгких остается «обширная зона фиброзных изменений». Именно поэтому у больного долгое время не проходят кашель и одышка.

Кроме того, в интервью радио Sputnik доктор напомнил о том, что в человеческом организме существует процесс регенерации, когда старые клетки отмирают, а новые рождаются.

«Но иногда этого не происходит, потому что человек губит результат своими же руками. Например, если он курит, то у него лёгкие никогда не восстановятся после тяжёлой пневмонии или коронавируса. Курить после перенесённого ковида – это вообще медленное самоубийство и основной фактор, который не позволяет восстанавливаться лёгким. В среднем же у людей, которые не имеют вредных привычек, восстановление лёгких идёт от 3-х месяцев до 1 года», — предупредил Карабиненко.

Но, как отметил врач, процесс восстановления лёгких можно «активировать» ещё до фактической болезни.

«В частности, тот, кто до болезни занимался спортом и следил за своим здоровьем, даже если подхватит инфекцию, перенесёт её в лёгкой форме», – резюмировал пульмонолог.

Ранее сообщалось, что российский учёный Вадим Тарасов – директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ, один из организаторов клинических испытаний вакцины «Спутник V» – объяснил, почему некоторые из тех, кто привился этой вакциной, всё равно потом заболевал коронавирусом. По кго словам, сейчас известно около двух десятков таких случаев, но большинство из них не получили второй компонент вакцины, поэтому и у них не успел выработаться иммунитет.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности за всё время пандемии в нашей стране зарегистрировано 2 322 056 заболевших COVID-19.

При этом обновлён антирекорд по смертности – летальных исходов в РФ зафиксировано 569, в общей сложности вирус унёс жизни уже 40 464 россиян. Выздоровели за последние 24 часа 24 763 пациента, в общей сложности успешно перебороли инфекцию1 803 467 человек. Лечение продолжают 478 125 пациентов.

Больше всего новых заболевших за сутки в Москве – 6 524. Далее следуют Санкт-Петербург (+3 697), Подмосковье (+1 104), Нижегородская область (+462) и Карелия (+427).

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