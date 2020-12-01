Роструд планирует перевести услуги по поиску работы в цифровой формат

Роструд заявил о планах по переводу к концу 2021 года – началу 2022 года перевести услуг по поиску работы в электронный формат.

«Мы надеемся, что к концу следующего года, а может быть с начала 2022 года, государственная служба занятости населения в целом и услуга по поиску работы уже перейдет на электронный вид работы», - рассказал глава департамента по цифровизации Роструда Виталий Лосев. Он уверен, что нововведение поможет регистрировать соискателей на рабочие места в электронном формате.

В настоящее время в России существует общероссийская база по поиску работы, которая содержит полный перечень данных о вакантных местах, работодателях, испытывающих потребности в работниках, помимо этого можно узнать о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. Уточняется, что портал под названием «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой, на которой в настоящее время на ресурсе в открытом доступе доступно 1,5 млн рабочих мест по всей стране.