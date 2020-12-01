Курс рубля растет во вторник на фоне внешнего позитива

Торги вторника проходят при укреплении нацвалюты. Российский рубль открыл день с позиций 76,17 рубля за доллар и 91.16 рубля за евро, и постепенно, к 17:00 по Москве отвоевал позиции до 75.91 рубля за доллар и 90.91 рубля за евро. При этом Американская валюта позиции несколько сдала. Индекс DXY с 91.94 пункта откатился к отметке 91.63 пункта.

«Распродажи на мировых рынках рискового капитала под занавес ноября привели к снижению перекупленности инструментов. Во вторник глобальные бенчмарки уже приближаются к своим историческим пикам. Поддержку инвесторам оказывают приверженность Федрезерва США сохранять долгосрочные программы стимулирования экономики и бурный рост промышленности в Китае, Корее и Японии», - описывает фон, задавший тональность рынка вторника эксперт БКС Михаил Зельцер.



Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов полагает, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 75,9-76,9 в паре с долларом и на уровне 90,8-91,6 в паре с европейской валютой.