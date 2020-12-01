Вход/Регистрация Подписка

Индекс Мосбиржи скачет как ошпаренный

Москва, 01.12.2020
По итогам ноября 2020 года российский рынок акций показал рекордный почти за шесть лет подъем
#Фондовый рынок
#Экономика
  • Индекс Мосбиржи скачет как ошпаренный

Коллаж: Тамара Ларина

 

Рост после шока

 

Индекс Мосбиржи вырос по итогам ноября на 15,5%, индекс РТС — на 20,2%. Агентство «Прайм» усмотрело здесь рекордный за шесть почти лет ро ст. Тогдашний индекс ММВБ подскочил почти на 18% за январь 2015 года, а РТС – на 21,6% месяцем позже, в феврале.

Тогда рост последовал за рыночными шоками поздней осени и декабря 2014 года с его сильнейшей девальвацией рубля. Нынешний рост также следует за трудными месяцами пандемии. Правда, глубокий весенний провал сменился быстрым ростом сразу же, но был еще заметный спад с летнего пика —к концу октября, откуда и последовал нынешний стремительный рост.

А фон-то, фон! В США побеждает роковой для нас, по всем прогнозам, Байден, при этом весь месяц царит неопределенность; падает стоимость нефти, экономика на нуле.

Но несмотря даже на то, что в первый день зимы оказалось внезапно перенесено заседание ОПЕК+, что дополнительно поколебало нефтяные котировки, биржа демонстрирует уверенность: 3143 составило значение индекса на 15 часов, при том что рекордный месяц накануне завершился у отметки 3108.

Одним из факторов, способствующих росту рынку в целом, стал отмеченный ранее главой Центробенка Эльвирой Набуиллиной низкий уровень банковских ставок. Свободные средства розничных инвесторов перетекают из банковского сектора.

Ноябрь в этом году стал месяцем рекордного роста не только для российского рынка акций, указывает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Так, фондовые индексы стран западной Европы и американские площадки также показали рекордный месячный прирост и высокую динамику именно в ноябре. Ноябрь стал сильным месяцем для мировых площадок в основном за счет таких факторов, как завершение выборной кампании в США, а также прогресс в разработке целого ряда вакцин против коронавируса нового типа.

Все это, указывает он, не могло не оказать влияние на ротацию капитала в циклические сектора. В сухом остатке, например, S&P500 прибавил за ноябрь 11%, также обновив исторические максимумы. Индексы европейских стран в целом прибавили от 14 до 20%. Индекс MSCI EM, традиционно отображающий ситуацию на развивающихся рынках также прибавил 9%.

Несмотря на позитивные результаты месяца, большинство мировых площадок закрыли последний день осени снижением, за ними же пошел и индекс Мосбиржи, который отступил на 1,1% до 3100 пунктов, отмечает аналитик. Однако начало торгов во вторник стартовало с роста, так к 10-00 индекс Мосбиржи прибавил 0,18% до 3113,06 пункта, а РТС – 0,12% до 1283,56 пункта. К 10-30 индекс Мосбиржи прибавил еще чуть-чуть до 3118,96 пункта, а РТС 1288,93 пункта – относительно уровня закрытия понедельника это не плохой рост.

Такой динамике во многом способствовали открывшиеся раньше торги в Азии, откуда и пошел позитивный информационный фон. В первую очередь это данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая: он увеличился, по оценке Caixin, до 54,9 п., а участники ждали цифр не выше 53,5. Это самые высокие темпы расширения активности за 10 лет. Соответственно, российский рынок подхватил эту новость вслед за Nikkei, S&P/ASX 200 и фондовыми площадками Китая.

Сегодняшний день, говорит Антонов, будет богат на макроэкономические данные из-за рубежа: среди ключевых информационных драйверов следует выделить объявление уровня безработицы в Германии, индексы деловой активности в промышленности ЕС и США, выступления главы ФРС Пауэлла и главы ЕЦБ Лагард. По компаниям следует обратить внимание на «Аэрофлот», который объявит результаты за третий квартал по МСФО, а также на «Норникель», где ожидается день инвестора.

Так что, заключает аналитик, вероятнее всего, такой фон будет способствовать восходящему движению на площадках, российские индексы могут подрасти – прогноз по Мосбирже на день – рост до 3050-3160; по РТС диапазон 1290-1300 п.

 

Максимум еще не превзойден

 

Но и вообще рост рынка российских акций – ожидаемое явление, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. По его словам, чем быстрее в кризис падает стоимость бумаг, тем быстрее она растет при наступлении благоприятных факторов.

В начале года, январе и феврале, вспоминает он, сложились хорошие условия для роста индекса Мосбиржи, который на протяжении длительного времени обновлял исторический максимум, превысив психологически важную отметку в 3000 пунктов.

В конце января индекс Мосбиржи вырос выше 3200 пунктов, но начало пандемии и разрыв торгового соглашения стран ОПЕК+ прекратили масштабный рост. В марте индекс опускался до отметки около 2100 пунктов.

Пока в странах действовали строгие карантинные ограничения, инвесторы выводили средства из рисковых активов, вкладывая в золото, которое в моменте вырастало выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию. По мере того как в мире стали снимать ограничения, у инвесторов появился аппетит к рисковым активам, к которым относятся российские акции, признает аналитик.

Росту рублевого индекса Мосбиржи в ноябре на 15,5%, и долларового индекса РТС на 20,2% способствовало не только появление трех вакцин от коронавируса, показавших высокую эффективность, но и прошедшие выборы в США, а также тот факт, что Дональд Трампа пообещал признать победу Джо Байдена, если выборщики проголосует за соперника.

Кроме того, добавляет Артём Тузов, российский рынок акций стимулировало решение о налоговом маневре для отечественных IT-компаний, принятое летом, и удачное IPO компании OZON, когда на старте торгов стоимость акций сразу выросла на 40%. После этого многие компании заявили о готовности выйти на первичное размещение. Среди негативных факторов для российского рынка акций, по словам эксперта,  остаются вероятность новых санкций США, разногласия стран ОПЕК+ по поводу ограничений добычи нефти и увеличение числа заболевших по всему миру.

Если вакцинация против коронавируса начнется в США и странах Европы по запланированному графику, в середине декабря 2020 года, это стимулирует мировые рынки. При отсутствии негативных факторов, Московская биржа подхватит этот тренд, и до конца года индекс Мосбиржи может вырасти на 100-150 пунктов, ожидают в ИК «Универ Капитал».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Как столица помогает арендаторам

Почти 18 млрд рублей было выделено из бюджета Москвы в 2020 году на поддержку арендаторов городской недвижимости в связи с пандемией.

Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Шины покатились вниз
    Пандемия больно ударила по российскому рынку автомобильных шин. Доли российских производителей снижаются под натиском дешевого китайского импорта. Для выживания нашим игрокам надо осваивать новые технологии и пересматривать стратегию маркетинга
  2. Доллар упал до двухлетнего минимума
    Американская валюта падает на оптимизме, вызванном новостями о вакцине, и ожиданиях дальнейшего ослабления монетарной политики в США
  3. ВМФ США устроил провокацию на Дальнем Востоке
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама