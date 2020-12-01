Индекс Мосбиржи скачет как ошпаренный

Рост после шока

Индекс Мосбиржи вырос по итогам ноября на 15,5%, индекс РТС — на 20,2%. Агентство «Прайм» усмотрело здесь рекордный за шесть почти лет ро ст. Тогдашний индекс ММВБ подскочил почти на 18% за январь 2015 года, а РТС – на 21,6% месяцем позже, в феврале.

Тогда рост последовал за рыночными шоками поздней осени и декабря 2014 года с его сильнейшей девальвацией рубля. Нынешний рост также следует за трудными месяцами пандемии. Правда, глубокий весенний провал сменился быстрым ростом сразу же, но был еще заметный спад с летнего пика —к концу октября, откуда и последовал нынешний стремительный рост.

А фон-то, фон! В США побеждает роковой для нас, по всем прогнозам, Байден, при этом весь месяц царит неопределенность; падает стоимость нефти, экономика на нуле.

Но несмотря даже на то, что в первый день зимы оказалось внезапно перенесено заседание ОПЕК+, что дополнительно поколебало нефтяные котировки, биржа демонстрирует уверенность: 3143 составило значение индекса на 15 часов, при том что рекордный месяц накануне завершился у отметки 3108.

Одним из факторов, способствующих росту рынку в целом, стал отмеченный ранее главой Центробенка Эльвирой Набуиллиной низкий уровень банковских ставок. Свободные средства розничных инвесторов перетекают из банковского сектора.

Ноябрь в этом году стал месяцем рекордного роста не только для российского рынка акций, указывает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Так, фондовые индексы стран западной Европы и американские площадки также показали рекордный месячный прирост и высокую динамику именно в ноябре. Ноябрь стал сильным месяцем для мировых площадок в основном за счет таких факторов, как завершение выборной кампании в США, а также прогресс в разработке целого ряда вакцин против коронавируса нового типа.

Все это, указывает он, не могло не оказать влияние на ротацию капитала в циклические сектора. В сухом остатке, например, S&P500 прибавил за ноябрь 11%, также обновив исторические максимумы. Индексы европейских стран в целом прибавили от 14 до 20%. Индекс MSCI EM, традиционно отображающий ситуацию на развивающихся рынках также прибавил 9%.

Несмотря на позитивные результаты месяца, большинство мировых площадок закрыли последний день осени снижением, за ними же пошел и индекс Мосбиржи, который отступил на 1,1% до 3100 пунктов, отмечает аналитик. Однако начало торгов во вторник стартовало с роста, так к 10-00 индекс Мосбиржи прибавил 0,18% до 3113,06 пункта, а РТС – 0,12% до 1283,56 пункта. К 10-30 индекс Мосбиржи прибавил еще чуть-чуть до 3118,96 пункта, а РТС 1288,93 пункта – относительно уровня закрытия понедельника это не плохой рост.

Такой динамике во многом способствовали открывшиеся раньше торги в Азии, откуда и пошел позитивный информационный фон. В первую очередь это данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая: он увеличился, по оценке Caixin, до 54,9 п., а участники ждали цифр не выше 53,5. Это самые высокие темпы расширения активности за 10 лет. Соответственно, российский рынок подхватил эту новость вслед за Nikkei, S&P/ASX 200 и фондовыми площадками Китая.

Сегодняшний день, говорит Антонов, будет богат на макроэкономические данные из-за рубежа: среди ключевых информационных драйверов следует выделить объявление уровня безработицы в Германии, индексы деловой активности в промышленности ЕС и США, выступления главы ФРС Пауэлла и главы ЕЦБ Лагард. По компаниям следует обратить внимание на «Аэрофлот», который объявит результаты за третий квартал по МСФО, а также на «Норникель», где ожидается день инвестора.

Так что, заключает аналитик, вероятнее всего, такой фон будет способствовать восходящему движению на площадках, российские индексы могут подрасти – прогноз по Мосбирже на день – рост до 3050-3160; по РТС диапазон 1290-1300 п.

Максимум еще не превзойден

Но и вообще рост рынка российских акций – ожидаемое явление, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. По его словам, чем быстрее в кризис падает стоимость бумаг, тем быстрее она растет при наступлении благоприятных факторов.

В начале года, январе и феврале, вспоминает он, сложились хорошие условия для роста индекса Мосбиржи, который на протяжении длительного времени обновлял исторический максимум, превысив психологически важную отметку в 3000 пунктов.

В конце января индекс Мосбиржи вырос выше 3200 пунктов, но начало пандемии и разрыв торгового соглашения стран ОПЕК+ прекратили масштабный рост. В марте индекс опускался до отметки около 2100 пунктов.

Пока в странах действовали строгие карантинные ограничения, инвесторы выводили средства из рисковых активов, вкладывая в золото, которое в моменте вырастало выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию. По мере того как в мире стали снимать ограничения, у инвесторов появился аппетит к рисковым активам, к которым относятся российские акции, признает аналитик.

Росту рублевого индекса Мосбиржи в ноябре на 15,5%, и долларового индекса РТС на 20,2% способствовало не только появление трех вакцин от коронавируса, показавших высокую эффективность, но и прошедшие выборы в США, а также тот факт, что Дональд Трампа пообещал признать победу Джо Байдена, если выборщики проголосует за соперника.

Кроме того, добавляет Артём Тузов, российский рынок акций стимулировало решение о налоговом маневре для отечественных IT-компаний, принятое летом, и удачное IPO компании OZON, когда на старте торгов стоимость акций сразу выросла на 40%. После этого многие компании заявили о готовности выйти на первичное размещение. Среди негативных факторов для российского рынка акций, по словам эксперта, остаются вероятность новых санкций США, разногласия стран ОПЕК+ по поводу ограничений добычи нефти и увеличение числа заболевших по всему миру.

Если вакцинация против коронавируса начнется в США и странах Европы по запланированному графику, в середине декабря 2020 года, это стимулирует мировые рынки. При отсутствии негативных факторов, Московская биржа подхватит этот тренд, и до конца года индекс Мосбиржи может вырасти на 100-150 пунктов, ожидают в ИК «Универ Капитал».