Reuters: Samsung может прекратить выпуск смартфонов Galaxy Note

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои неназванные источники, Samsung Electronics Co Ltd может отказаться в 2021 году от своего смартфона премиум класса Galaxy Note. Объяснение простое: во время пандемии, когда подавляющее большинство потребителей испытывает финансовые проблемы, спрос на дорогие смартфоны резко упал.

Визитными карточками Galaxy Note являются огромный экран и стилус для записей. Это одна из двух самсунговских серий смартфонов премиум класса. Вторая – более компактные смартфоны Galaxy S.

Информация об отказе от Galaxy Note официального подтверждения не имеет. На данный момент более-менее известно, что южнокорейский гигант пока не планирует разрабатывать его новую версию для 2021 года.

А вот смартфону S21, главной модели серии Galaxy S, пока ничего не угрожает. Он, а также следующая версия самсунговского складного смартфона станет совместима со стилусом, который будет продаваться отдельно.

Reuters также сообщает, что новые разработки Samsung, ранее в основном касавшиеся серии Note, теперь будут направлены главным образом на складные смартфоны.

У возможного отказа от выпуска Galaxy Note, конечно, экономическая причина. По мнению Тома Канга, аналитика исследовательской компании Counterpoint, продажи смартфонов серии Note в этом году могут снизиться на 20% до приблизительно 8 миллионов трубок. Продажи смартфонов серии S по прогнозам снизятся на 5 млн (17%) и составят около 30 млн трубок.

«Спрос на смартфоны премиум класса в этом году снизился,- объясняет Том Канг.- Большинству покупателей сейчас не нужны новинки».

Galaxy Note 20 начали продавать в США в этом году за 999 долларов, примерно, за столько же, как и Galaxy S20, в то время, как минимальная цена iPhone 12 – 799 долларов.

Серию Note Samsung запустил в 2011 году. С нее-то и началась мода на смартфоны с большими экранами. Именно смартфоны этой серии позволили южнокорейскому гиганту обойти Apple Inc и впервые стать в этом году крупнейшим производителем смартфонов.