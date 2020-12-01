СМИ сообщают, что иранского физика убили управляемым через спутник оружием

По сообщению телеканала Al-Alam, иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили управляемым через космос оружием.

«Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», - передает телеканала, ссылаясь на собственный источник.

Физик был расстрелян с дистанции 150 метров из управлявшегося дистанционно оружия на машине Nissan, передает агентство Fars. Уточняется, что на месте убийства кроме самого Фахризаде и его телохранителей никого не было.

Официальные власти также подтвердили, что на месте преступления не было исполнителей, но Тегерану удалось выяснить, кто спланировал покушение.

27 ноября в провинции Тегеран в результате покушения погиб ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде. В Минобороны Ирана сообщили, что ученый возглавлял организацию исследований и инноваций при военном ведомстве. Физик также являлся заместителем министра обороны Ирана, сообщил Мохаммад-Багер Галибаф.