Сотрудники российского посольства пострадали теракте в Кабуле

Сотрудники российского посольства получили легкую контузию в результате подрыва взрывного устройстве в Кабуле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Теракт на афганских национальных военнослужащих, а автомобиль с российскими дипломатами, вероятнее всего, оказался рядом по случайному стечению обстоятельств. «Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА. Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства», — заявила Захарова.

29 ноября в результате взрыва заминированного автомобиля в центральной афганской провинции Газни не менее 40 афганских солдат были убиты и 24 получили ранения. Согласно заявлению министерства обороны Афганистана, нападавшего остановили силами безопасности при попытке проникнуть на военную базу.

21 ноября по Кабулу было выпущено белее 20 минометных снарядов. Они упали в центре города в районе, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, а один из снарядов попал в посольство Ирана. В результате обстрела не менее восьми человек погибло и более трех десятков получили ранения.

2 ноября боевики «Исламского государства» (запрещенного в России) напали на студенческий городок Кабульского университета. В результате нападения 22 человека погибли десятки получили ранения, а трое боевиков были уничтожены афганским военными.

24 октября Кабуле террорист-смертник взорвал себя около образовательного центра. В результате взрыва 29 человек погибло и более 70-ти человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».