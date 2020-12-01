ТАСС: ОПЕК+ перенесла саммит на 3 декабря

Встреча министров стран ОПЕК+, которая была запланированна на 1 декабря, перенесена на 3 декабря, говорится в письме, разосланном делегатам стран-участниц, сообщает ТАСС

Лишние два дня нефтедобывающие страны намерены потратить для неформальных консультаций перед встречей.

Ранее страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению о новом сокращении по добыче нефти на первые месяцы 2021 года. На фоне слухов об отсутствии договоренностей внутри ОПЕК+ февральский фьючерс нефть марки Brent, стоимость которого 26 ноября приближалась к 49 долларам за баррель, опустилась до 47,6 долларов.