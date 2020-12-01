В S&P 500 ждут Илона Маска с Tesla

Индекс S&P 500 готовится к очень большому событию. Через три недели, в понедельник 21 декабря, как следует из заявления S&P 500, в корзине которого торгуются акции 505 публичных компаний с наибольшей капитализацией на американском рынке, бумаги Tesla официально войдут в этот авторитетный индекс. Причем, рекордное пополнение пройдет за один раз несмотря на более чем солидную капитализацию компании Илона Маска, стоимость которой в конце ноября превысила полтриллиона долларов. По этому показателю она превосходит 95% компаний индекса. Автопроизводитель составит около 1% всего индекса, что, конечно же, очень много.

Tesla настолько велика, что провайдер индекса даже провел опрос среди участников рынка на предмет, не нужно ли добавить компанию Маска в два приема.

Название компании, которую заменит Tesla, S&P DJI объявит 11 декабря.

Wall Street считает, что спрос на бумаги Tesla со стороны биржевых инвестиционных фондов (ETF) и фондовых менеджеров составит порядка 100 млрд долларов. Это значит, что для пересмотра своих портфелей с учетом появления Tesla им придется продать на эту сумму акции других компаний.

Попадание в S&P 500 считается в бизнесе чем-то вроде попадания в высший свет. Tesla выполнила все требования (работать с прибылью не менее четырех кварталов подряд, иметь минимальную капитализацию 8,2 млрд долларов и т.д.), предъявляемые S&P DJI, еще в начале осени, но получила отказ. Эта новость привела к обвалу ее акций на 21%. Новость же о включении в индекс, объявленная в середине ноября, привела к скачку на 13%.

За две недели, прошедшие с того дня, когда S&P DJI объявил о декабрьском вступлении Tesla в индекс, ее акции поднялись в цене на 40%, что позволило основателю и владельцу компании Илону Маску обойти Бернара Арно и Билла Гейтса и временно стать вторым человеком в рейтинге самых богатых людей планеты. Сейчас он на третьем месте. По состоянию на 1 декабря его состояние согласно счетчику Forbes в реальном времени составляет 128,6 млрд долларов.

2020 год оказался для Маска и Tesla сверхудачным. Акции автопроизводителя прибавили за 11 месяцев 600%! В понедельник 30 ноября утром, к примеру, они продавались по 607,8 долларов за штуку, но к концу дня стабилизировались на уровне 565,74 долларов, что позволило капитализации компании достигнуть 535 млрд долларов.