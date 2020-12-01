Три продукта признали средством против COVID-19

Профессор Университета Северной Каролины Си Де-Ю рассказал о способности некоторых химических соединений, содержащихся в тёмном шоколаде, зелёном чае и мускатных сортах винограда, бороться с коронавирусом.

По словам специалиста, все они полезныы для борьбы с COVID-19, так как могут блокировать функцию определенного фермента (протеазы) в SARS-CoV-2, передаёт агентство «Прайм».

«Протеазы важны для здоровья и жизнеспособности клеток и вирусов, – подчеркнул профессор. – Если они подавлены, клетки не могут выполнять многие важные функции, в частности, репликацию – воспроизводство».

Си Де-Ю пояснил, что главной задачей исследования его лаборатории был поиск в продуктах питания и лекарственных растениях химических веществ, способных подавлять способность COVID-19 прикрепляться к человеческим клеткам или распространяться в них.

Учёный также напомнил, что зелёный чай, виноград и шоколад давно известны своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме них, автор исследования отметил, что такими же свойствами обладает также какао-порошок.

Ранее сообщалось, что Екатерина Бурляева – российский врач-диетолог вышей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» – назвала продукты, которые в период пандемии COVID-19 могут защитить от заражения новой коронавирусной инфекцией.

По словам специалиста, противостоять этому вирусу поможет потребление в пищу продуктов, содержащих большое количество витаминов и минералов. В частности, речь идёт о таких витаминах, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также о фолиевой кислоте, цинке, селене и железе.

«Поэтому оптимальное питание является ключевым фактором в предотвращении развития коронавируса и улучшении течения этого заболевания», – резюмировала Бурляева.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 26 402 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности за всё время пандемии в нашей стране зарегистрировано 2 322 056 заболевших COVID-19.

При этом обновлён антирекорд по смертности – летальных исходов в РФ зафиксировано 569, в общей сложности вирус унёс жизни уже 40 464 россиян. Выздоровели за последние 24 часа 24 763 пациента, в общей сложности успешно перебороли инфекцию1 803 467 человек. Лечение продолжают 478 125 пациентов.