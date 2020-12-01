Умерла президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова

Президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни поздно вечером 30 ноября, передает ТАСС, ссылаясь на директора музея Марину Лошак.

«Ирина Александровна умерла», - сообщила Лошак, добавив, что это произошло в понедельник вечером.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве в семье инженера и руководителя Государственного экспериментального института стекла Александра Александровича Антонова и Иды Михайловны Розенблюм, которая работала в Министерстве транспорта СССР.

В 1930-1933 годах Ирина Антонова с семьей проживала в Германии, где ее отец работал в советском торгпредстве. Закончила в 1945 году искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.

Главным куратором государственных музеев России Ирина Антонова стала в апреле 2013 года, в тот же год она перестала возглавлять музей им. Пушкина, заняв специально учрежденный для нее пост президента ГМИИ.