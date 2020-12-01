В Брюсселе на секс-вечеринке задержали депутата Европарламента и несколько дипломатов

В Брюсселе местные полицейские пресекли секс-вечеринку, которая была организована в подвале одного из баров в нарушение действующих в Бельгии мер изоляции из-за пандемии COVID-19.

Известно, правоохранители задержали и оштрафовали депутата Европейского парламента и несколько дипломатов, участвовавших в этой вечеринке. При этом из каких стран они, не уточняется, передаёт РИА Новости.

В бельгийской прокуратуре уже подтвердили, что среди 25 человек, которые находились на секс-пати, был депутат ЕП и несколько дипломатов, которые при появлении полицейских попытались скрыться, но были задержаны и допрошены.

Напомним, сейчас на всей территории Бельгии действуют карантинные меры из-за пандемии COVID-19. В стране не работают бары, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и парки развлечений. При этом с 22:00 до 06:00 по местному времени действует комендантский час.