В Германии автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть погибшие и пострадавшие

В немецком городе Трир автомобиль наехал на людей в пешеходной зоне. В результате случившегося погибли два человека. Ещё 15 - пострадали. Среди них есть те, кото находится в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время на месте происшествия работают медики и кареты «Скорой помощи». Между тем в пресс-службе городской полиции сообщили, что водитель задержан. Его мотивы пока не установлены.

«Мы задержали человека, машина обнаружена. Два человека, по первоначальным данным, погибли. Пожалуйста, избегайте поездок в центр», - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в микроблоге ведомства в Twitter.