В Кремле заявили, что Путин не намерен обсуждать с российскими нефтяниками сделку ОПЕК+

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава страны Владимир Путин не намерен в преддверии очередной министерской встречи ОПЕК+ обсуждать условия нефтяной сделки с представителями крупнейших российских нефтяных компаний.

«Тоже нет», - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о запланированных контактах президента с российскими нефтяниками. Также чиновник добавил, что в планах Путина нет телефонных разговоров с руководством Саудовской Аравии или других стран ОПЕК+.

«По-прежнему нет никаких разговоров в планах у президента», - рассказал Песков, добавив, что данный сегмент работы курирует вице-премьер Александр Новак, по линии которго и ведется подготовка.

Вопрос о разногласиях России с партнерами по ОПЕК+, песков оставил без комментариев.