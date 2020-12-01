В ЦБ РФ уверены, что наличные не исчезнут после появления цифровых денег

По мнению заместителя главы ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, наличные деньги не исчезнут с появлением цифровых. Мнением финансист поделилась в ходе выступления на форуме «Пульс цифровизации».

«Я могу вас успокоить, если вы захотите носить наличные рубли в кармане, вы продолжите их носить, потому что одно не заменяет другое», - рассказала Скоробогатова. Она заверила, что работать будут все три формы денег - наличные, безналичные, цифровые, передает ТАСС.

Концепция цифрового рубля была представлена в докладе ЦБ РФ в середине октября 2020 года. В документе сообщается, что цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. Передаваться цифровой рубль будет от одного пользователя к другому при помощи кода с одного электронного кошелька на другой. Уточняется, что цифровой рубль будет полноценной платежной валютой наравне с бумажными рублями и может использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере.

Концепцию сбербанка уже поддержали крупнейшие участники рынка, предложив расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги.