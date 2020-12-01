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Владимир Ефимов: самозанятые стали активнее регистрироваться на Портале поставщиков в 2020 году

Москва, 01.12.2020
#Экономика

Более 1,7 тыс. человек зарегистрировались на Портале поставщиков в качестве самозанятых граждан с июля 2020 года. 

«Таким образом самозанятые предприниматели получили возможность участвовать в госзакупках наравне с представителями малого и среднего бизнеса. В 2020 году самозанятые заключили на Портале около 400 контрактов общим объемом 46 млн рублей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отличительная особенность самозанятых – отсутствие штата. Предприниматели производят или продают товары и оказывают услуги самостоятельно, без найма сотрудников. Они платят налог на профессиональную деятельность по льготной ставке и могут выступать исполнителями госзаказов. Им доступны те же льготы, что и представителям малого и среднего бизнеса. Всего с 2013 года на портале работают более 200 тысяч поставщиков, 90% из которых — юридические лица, представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане и физические лица. 

Более половины из зарегистрировавшихся самозанятых из Москвы, также активны предприниматели из Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга, отметил Ефимов. Благодаря техническому развитию платформы портал активно развивается и привлекает все больше пользователей. С начала 2020 года на платформе для совершения закупок малого объема зарегистрировались порядка 40 тысяч поставщиков. 

«Все больше физических лиц, уже работающих на портале, переходят в категорию самозанятых, чтобы пользоваться всеми услугами, сервисами и мерами поддержки, которые предлагает цифровая городская экосистема», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Работа на портале бесплатна, все операции совершаются оперативно в формате электронного магазина, а контракты заключаются онлайн с использованием электронной подписи, добавил руководитель департамент города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. «Для участия в закупках на Портале поставщиков самозанятым достаточно указать свой налоговый статус, после чего информация попадает в общий реестр поставщиков, доступный госзаказчикам. Самозанятые могут участвовать в закупках и заключать контракты удаленно, что упрощает взаимодействие с заказчиком», – рассказал глава ведомства.

Самими востребованными услугами в этом году у заказчиков стали монтаж, установка, сборка оборудования, ремонт зданий, изготовление информационных стендов и сувениров, создание кино- и видеопродукции. Также самозанятые предлагали свои товары, наиболее популярными из которых стали инвентарь, программное обеспечение, продукты питания, упаковочные материалы. Самозанятые активно принимают участие в закупках изделий народного промысла и прикладного творчества, оказывают услуги по ведению бухгалтерии, автоперевозкам, аренде недвижимости и многим другим направлениям.

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