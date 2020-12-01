Врач рассказал об ограничениях после вакцинации от COVID

После вакцинации от коронавируса участникам испытаний препарата не следует самостоятельно сдавать тест на антитела, считает израильский иммунолог, профессор Яков Беркун. Если же испытуемый все-таки сдал тест, врачу лучше не сообщать результаты, чтобы информация не повлияла на исследование, добавляет медик.

«На западе, в частности в Израиле, нельзя подписать участников каких-либо испытаний, то есть человек имеет полное право проверять у себя все, что он хочет», - рассказал Беркун. При вакцинации человека просят не сдавать тесты, пояснил иммунолог.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от COVID прошли тестирование на антитела для выяснения, получили они прививку или плацебо.

При это медик уверен, что сам факт того, что пациент не знает, получил о прививку или плацебо, никак не повлияет на то, заболеет он или нет. Ненужная информация способна повлиять только на субъективные симптомы, которые он заполняет в дневниках, дополняет врач.