Врач рассказала, как избавиться от привычки есть фастфуд

Чтобы перестать есть фастфуд, нужно сформировать правильный рацион, который войдет в привычку, и питаться только здоровой пищей, рассказал диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско. На первых порах можно добавлять в рацион много полезных продуктов, а на втором этапе убирать вредную еду.

«Нужно дать ту еду, которая человеку нравится, из полезного рациона, которую он будет готовить, есть с удовольствием», - передает слова специалиста «Мир 24».

В ходе формирование новых пищевых привычек Тарасенко советует чаще себя хвалить и замечать положительные изменения, а также наблюдать за положительными ощущениями организма. При этом не следует ругать себя за срывы или отступления от новых правил. После первых результатов необходимо не останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше, поскольку здоровая привычка формируется 4–6 недель. По ее словам, недели на правильном питании будет недостаточно, нужно дать себе больше времени и отслеживать результаты.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, не следует переживать из-за стремления заедать стресс, поскольку это является естественной реакцией организма.