Путин поставил многих перед нелегким выбором

Государственные служащие вплоть до уровня муниципалитетов, имеющие паспорта других государств либо виды на жительство там, должны будут сделать нелегкий выбор: отказаться либо от «второй родины», либо от работы на родине первой (конечно, отказаться они должны не вообще от работы, а от работы чиновником либо депутатом). Таков смысл законопроекта, который внес в Госдуму президент Владимир Путин.

«Национализация элит» на данном этапе в очередной раз затронет губернаторов и депутатов, но также государственных и муниципальных служащих, сотрудников ФСО, МЧС, СВР, ФСИН, Росгвардии, таможенных органов и военнослужащих, а также персонально председателя ЦБ РФ.

Еще в 2006 году президент России подписал федеральный закон, который запрещает иметь второе гражданство президенту России, председателю Счетной палаты, его заместителям и аудиторам, губернаторам, депутатам Госдумы, членам Совета Федерации, а также депутатам законодательных собраний субъектов федерации. Год спустя эта норма была распространена на министров (премьер не может иметь второй паспорт с 2005 года).

Собственно же процесс, названный политологами «национализацией элиты», был запущен Кремлем вскоре после возвращения туда Владимира Путина в 2012 году. Новации затронули в основном вопросы владения зарубежной собственностью.

Правда, в 2014 году принят и закон, осложняющий владение вторым паспортом всем, независимо от статуса. Запретов там нет, но законодатель обязал всех обладателей вторых (и третьих) паспортов зарегистрироваться в управлениях ФМС по месту жительства под страхом суровых штрафов. У российско-иностранных граждан тогда это вызвало переполох, однако последующие годы подтвердили ту истину, что суровость российских законов идет рука об руку с необязательностью их исполнения: за минувшие шесть лет не было ни одного сообщения о том, чтобы кого-либо из этой категории граждан привлекли к ответственности за сокрытие второго паспорта.

Появления нового президентского законопроекта можно было ожидать после принятия летом соответствующих поправок в Конституцию РФ. Главное в нем то, что он существуенно расширяет круг должностных лиц, не имеющих права на второй паспорт, а также делает более определенной эту норму для тех, кого она уже касалась.

И все же после его вступления в силу главным вопросом, по мнению экспертов, будет — насколько у тех, кто под него подпадает, хватит законопослушности «расшифроваться» добровольно. Ведь иного наказания, кроме как увольнения с должности, закон за его неисполнение не предусматривает. Впрочем, и лишний повод ломать карьеру вряд ли кому-то нужен.

Не говорю вам «до свидания»

Четко видно, что российские элиты подспудно саботируют попытки Кремля лишить их «пропусков на выход», однако этот саботаж не делает их положение безопаснее, говорит гендиректор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов.

«Не надо думать, что в Кремле не видят, что его требования по отказу от иностранных гражданств их обладателями по факту не исполняются. Отлично видят, но руководству страны это как раз может быть на руку. Потому что любой чиновник, прячущий под подушкой иностранный паспорт, понимает, что это — гарантия его лояльности. Если он чем-то не угодит вышестоящему начальству, факт сокрытия двойного гражданства станет достаточным основанием для снятия его с должности, как бы блестяще ни шли у него дела», — указывает политолог.

Он отмечает, что попытки оставить всех принимающих и исполняющих государственные решения наедине с российскими паспортами — это попытки исправить те перекосы, которые в России были допущены в 1990-е годы, когда отечественное законодательство о гражданстве стало одним из самых либеральных в мире — и уж точно на постсоветском пространстве.

В тот момент элитам казалось, что, открыв Россию миру, а мир — России, они получат неограниченный доступ к финансовым и прочим ресурсам. Однако по мере сужения ресурсной базы произошло «перепроизводство элит»: стала возникать необходимость оттеснять конкурентов от «кормушки».

Это вызвало стремление части элит «запереть» другую часть внутри страны, отрезав их доступ к внешним «источникам питания». Но поскольку невозможно принять закон, касающийся только части элит, законы нарочно пишутся таким образом, чтобы их можно было применять точечно, к отдельным персоналиям, указывает эксперт.

«Все перипетии с запретами на другие гражданства вызваны тем, что Россия так и не стала привлекательной для своих же элит. Они не смогли создать институты, которым сами бы доверяли. Но если даже элиты открыто не верят в свою страну, то какой сигнал они этим посылают обществу?», - говорит Вилисов.

Он ожидает, что в связи с новым электоральным циклом законопослушность государственных чиновников и депутатов еще сильнее снизится, потому что никто из них не знает, что ожидает их после Единого дня голосования в сентябре 2021 года: «Все они сейчас живут в ожидании «последнего дня», и это страх перед неизбежным обновлением элит довлеет у них над всеми прочими мотивациями».

«Зачем чиновнику или депутату спешить извещать о наличии у него иностранного гражданства, если через десять месяцев, возможно, он и так лишится мандата или должности в результате выборов? Поэтому они будут «торопиться медленнее», соблюдая при этом внешние приличия», - предсказывает политолог.

Бьют не по паспорту

Первый звонок прозвенел для «двойных граждан депутатов» еще в июле. Депутат от КПРФ Денис Парфенов весной 2020 года «подложил свинью» 39-ти коллегам от правящей партии, «заложив» их перед лидером фракции «Единой России» Сергеем Неверовым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в июле на основании заявления Парфенова поручил проверить наличие иностранных паспортов у членов парламента.

Тогда же Парфенов назвал и несколько десятков имен сенаторов, глав регионов и федеральных министров, которые, по его данным, тоже «сидят на двух стульях».

По иронии судьбы, в числе «подозреваемых» был назван сам глава комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов Отари Аршба, которому Володин поручил заняться парфеновской инициативой.

Впрочем, никаких проверок в отношении «заложенных» Парфеновым депутатов и чиновников проведено не было. Во всяком случае, никто за свое второе гражданство не пострадал.

В октябре глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников подтвердил, что ни о какой специальной проверки сенаторов и депутатов на наличие у них иностранного гражданства или вида на жительство не ожидается.

Не пойман — не гражданин

Если депутат Парфенов был прав, то внесенным законопроектом некоторой части депутатов Госдумы придется собственноручно лишить себя такой привилегии, как «запасной аэродром» в виде второго гражданства. От чего им может сделаться еще больнее, так это оттого, что законами ряда стран отказ заявителя от гражданства автоматически лишает оного и его несовершеннолетних детей.

Казалось бы, такой привилегии нет и сейчас: лица со вторым гражданством не обладают пассивным избирательным правом. Но из нового закона следует необходимость о втором паспорте заявить.

То есть законодателям (разумеется, не всем, но какой-то их части) предстоит выбор не просто политический,но экзистенциальный: либо ослушаться президента, что для думского большинства просто немыслимо, либо своими руками лишить себя и своих близких всего, «нажитого непосильным трудом».

Поэтому субъекты нового законопроекта наверняка изберут третий вариант: формально придать ему силу закона, но на практике не замечать его настолько долго, насколько позволят обстоятельства, уверен член фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков.

«Депутаты сейчас совершенно не в настроении начинать дебаты из-за законопроекта, который многих из них через десять месяцев уже не будет касаться. В любом случае, в депутатском корпусе тех, кого требование отказа от иностранного гражданства коснется, составляют меньшинство. Более того, именно они в первую очередь будут выступать за его принятие, потому что в противном случае они сами себя выдадут», - предположил он в беседе с «Экспертом Online».

Депутат напомнил, что несколько его коллег (Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Оксана Пушкина) официально вернули имевшиеся у них виды на жительство в посольства соответствующих стран еще до того, как президент внес свой законопроект.

Вячеслав Лысаков, однако, как и Максим Вилисов, убежден в том, что после вступления закона в силу его практическое исполнение будет весьма избирательным и зависеть от статуса каждого конкретного обладателя двойного гражданства.

«Те люди, которые на виду, вроде губернаторов, или вообще указаны в законе в единственном числе — председатель Центробанка, в примеру — им придется пойти на этот шаг, хотят они того или нет, потому что наличие у них второго гражданства проверяется на раз-два. А вот госслужащие низового уровня — их миллионы, и проверить каждого невозможно физически, да и не станет никто этим заниматься. Поэтому на этом уровне максимум, чего могут опасаться чиновники — это доносы каких-то своих личных недоброжелателей», — считает он.

Нынешний президентский законопроект достаточно мягкий: он предусматривает, что обладатели иностранных документов «раскроют карты» добровольно. Никаких обысков в сейфах чиновников в поисках вторых паспортов не предусматривается, как и обещал Крашенинников. На «явку с повинной» им дается 10 дней. Еще полгода с момента, когда (и если) закон вступит в силу дается на отказ от второго гражданства. Ведь в некоторых странах, например в США, этот процесс сопряжен с огромным количеством времязатратных формальностей.