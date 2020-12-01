В России снижается коэффициент распространения коронавируса

В России коэффициент распространения коронавирусной инфекции за последние сутки снизился с 1,09 до 1,05, передает оперштаб. Число заболевших составляет 26 402 случая в 85 регионах, в общей сложности зарегистрировано 2 млн 322 тыс. 056 случаев коронавируса за все время эпидемии.

Обновлен антирекорд по смертности – летальных исходов зафиксировано 569, в общей сложности вирус унес жизни 40 464 человек. Выздоровели за последние 24 часа 24 763 пациента, в общей сложности успешно перебороли инфекцию1 млн 803 467 человек. Лечение продолжают 478 125 пациентов.

В Москве за сутки прирост новых больных составляет 6 524 заболевших, скончались 76 пациентов, по выздоровлению выписаны 6 225 человек.

На втором месте по числу заболевших среди регионов РФ расположился Санкт-Петербург (+3679), на третьем Московская область (+1104). В пятерке Нижегородская область (+462), Карелия (+427). В десятке Архангельская область (+387), Свердловская область (+367), Красноярский край (+336), Ростовская область (+332) и Хабаровский край (+330).