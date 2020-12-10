Акции дня: бумаги QIWI рухнули после проверки ЦБ

Котировки компании QIWI стремительно падали на фоне новостей об ограничении деятельности QIWI-банка после проверки Центробанком РФ. За дневную сессию в четверг бумаги подешевели на -20,44% до 806,5 рублей за акцию.

Центробанк по итогам плановой проверки Киви Банка, который входит в группу QIWI, ограничил ряд операций организации и оштрафовал ее на 11 млн рублей. Ограничения коснулись большинства платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Проверка ЦБ шла с июля по декабрь 2020 года. Были выявлены нарушения по составлению отчетности и ведению документации. В компании заявили, что ограничения не повлияют на результаты банка за текущий год, но признали, что это может оказать влияние на некоторых клиентов.

Рынок отреагировал на возможные риски моментально, и трейдеры бросились продавать акции группы. Некоторые эксперты не исключают санации Киви банка. «Новостной фон вокруг QIWI говорит о справедливости высокого дисконта в ее бумагах, который обусловлен повышенными рисками неблагоприятного для бизнеса вмешательства регулирующих органов», - считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Индекс Мосбиржи вырос на +1,45% до 3258,31 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,35% до 1404,68 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 21.00 мск составила 50,63 долларов за баррель (+3,6%). Российская валюта укреплялась – 73,13 рублей за доллар.