Отменен чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить проведение в 2021 году чемпионата Европы по фигурному катанию. В заявлении ISU говорится, что его решение принято «ввиду ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 во всем мире и, как следствие, возрастающих рисков для организаторов и участников». Планировалось, что турнир пройдет с 25 января по 31 января 2021 года в хорватском Загребе.

Кроме того, ISU отменил проведение чемпионата мира среди юниоров, который должен был состоятся во французском Лионе с 12 по 13 марта следующего года.