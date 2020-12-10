Денис Власенко выступит с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана (МГАСО)

27 декабря в Большом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского пройдет концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, который исполнит шедевры Иоганна Штрауса — «Сказки венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса», «Трик-трак», «Пиццикато» и другие.

Иоганна Штрауса называют «королем Венского вальса». Он вдохнул в этот жанр новую жизнь, подарил ему «поэмную трактовку». Откроет программу одно из самых волшебных произведений в творчестве композитора — «Сказки Венского леса». Композиция получила звание самого длинного вальса, когда-либо написанного Штраусом. Сказочная и таинственная атмосфера передана при помощи специальных музыкальных приемов. К ним можно отнести и невероятно приятное звучание инструмента цитра, и включение в мелодическую и тематическую линию фольклорных мотивов. Так в этом произведении отчетливо прослеживаются характерные черты народного австрийско-немецкого лендлера.

За пультом МГАСО выступит Денис Власенко, приглашенный дирижер, награжденный Австрийским почетным знаком «За науку и искусство». Он неоднократно выступал с такими солистами, как: Анна Нетребко, Юрий Башмет, Вадим Репин, Денис Мацуев, Александр Рудин, Мария Гулегина, Николай Луганский, Хибла Герзмава, Сергей Крылов, Люка Дебарг и другие артисты. Сотрудничал со многими российскими и зарубежными коллективами: симфоническими оркестрами Московской и Санкт-Петербургской филармоний, Национальным филармоническим оркестром России, Брюссельским филармоническим, Токийским филармоническим оркестром, Оркестром Болонской оперы, Европейским симфоническим оркестром (Гибралтар), Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан, Национальным оркестром Латвии, Симфоническим оркестром Мюнстера.

27 декабря в Большом зале Московской консерватории консерватории имени П.И.Чайковского пройдут два концерта “Сказки венского леса” — в 11.00 и в 14.00. Билеты доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/85

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/86

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru.