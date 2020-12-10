Борьба за право неквалифицированного инвестора (не) потерять деньги началась с новой силой

Сказанные несколько дней назад представителем Банка России слова породили дискуссию на тему: стоит ли допускать неквалифицированнх инвесторов к сложным финансовым продуктам? Таких инвесторов, своеобразно именуемых порой «неквалами», в уходящем году появилось как никогда много.

Выступая 8 декабря на конференции АКРА и ИД «Коммерсантъ» первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов выразил беспокойство: «Что нас беспокоит? — сказал он. — Нас беспокоит, что, возможно, не все граждане понимают, что, уходя из сбережений, они уходят в инвестиции, а это другой профиль рисков, другой профиль знаний», — процитировал его ТАСС.

Пояснив, что успех работы с инструментами фондового рынка требует больше опыта и квалификации, чем вложение в депозиты, и подчеркнув необходимость добросовестного отношения к клиентам на фондовом рынке, он заметил, что «…многие участники рынка, скажем так, монетизируют невежество определенной части наших граждан, их непонимание как работают эти инструменты».

Монетизация невежества — превосходный афоризм, и Сергей Швецов вообще афористичен. Кажется, это с его легкой руки «квал» и «неквал» применительно к инвесторам зазвучали в финансовой лексике (когда речь шла о допуске к покупке иностранных акций), хотя удачность этой терминологии, очевидно, бытующей в ЦБ, явно можно оспорить.

Отвечая на свое беспокойство, зампред ЦБ предложил регуляторам и участникам рынка обеспечить необходимое качество доверительного управления и финансового консультирования. Но у него было и более конкретное предложение и даже сообщение: он рассказал, что Центральный банк регулятор может запретить неквалифицированным инвесторам торговлю на фондовом рынке с кредитным плечом. Не только при сделках со сложными финансовыми инструментами, но и вообще!

Сергей Швецов, правда, пояснил, что эта мера стала бы временной и использовалась до тех пор, пока не будет введено тестирование инвесторов перед покупкой сложных инструментов. Очевидно, однако, что по результатам такого тестирования кого-то, да «отбракуют»? И он не сможет опереться на кредитное плечо, оставшись пораженным в правах «неквалом». Впрочем, может, оно и к лучшему…

Но с этим ожидаемо не согласны на фондовом рынке. Как заявил ТАСС президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, «нет никаких оснований для запрета предложения сложных продуктов неквалифицированным инвесторам. Однако можно понять Центробанк, который, возможно, стремится не допустить повторения на фондовом рынке истории с инвестиционное страхование жизни, действуя на упреждение».

Глава НАУФОР добавил, что эта организация обсуждает с ЦБ РФ приближение введения требования о тестировании инвесторов — с 2022 года на осень 2021 года. Он также напомнил, что уже с 1 января вступают в силу стандарты самой этой саморегулируемой организации (СРО )по использованию паспортов финансовых продуктов. «Мы думаем, что эти меры позволят решить проблемы, которые вызывают беспокойство Центробанка, без ограничений на предложение финансовых инструментов», — выразил надежду Алексей Тимофеев, на всякий случай напомнив, что на текущий момент оснований для запрета работы со сложными финансовыми инструментами для неквалифицированных инвесторов не существует. Он считает, что для чтобы ограничения мисселинга (недобросовестных продаж) регулятору просто необходимо развивать надзор за процессом продаж финансовых инструментов, в том числе со стороны СРО.

Между тем, ставший дискуссионным вопрос затрагивает огромное количества людей. По словам Сергея Швецова на упомянутой конференции, «пришло уже около 8 млн наших граждан на фондовый рынок». Активно торгуют, правда, около 1 млн инвесторов, но и это весьма немало.

ЦБ еще год назад разработал предложения по категориям инвесторов, в первую очередь, чтобы защитить от рисков самих российских граждан, которые в 2020 году активно приходят на биржу, напоминает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его словам, в отличие от привычных инструментов накоплений, у фондового рынка много своих особенностей и далеко не всегда доход гарантирован. Наоборот, присутствуют риски, о которых часто не знают сами инвесторы, а брокерские организации, наращивая количество клиентов, не всегда предупреждают россиян о возможности потерять накопления.

«Ключевая проблема в том, — говорит он, что физические лица все продукты с процентным доходом воспринимают, как аналог депозита. В том числе они думают, что по ним существуют гарантии АСВ, тело инвестиции в полной безопасности, а процент гарантирован. В реальности АСВ защищает только депозиты, а инвестиционное страхование или структурные продукты выпадают из под его гарантий. Сами альтернативные финансовые продукты, в зависимости от их конструкции, могут законно не гарантировать возврат тела инвестиций или получение процентного дохода. И желание ЦБ, чтобы финансовые организации знакомили своих клиентов с полным набором параметров, выглядит очень разумным».

Потому регулятор и предлагает такие меры, чтобы предупредить массовую потерю денег начинающими инвесторами, объясняет эксперт. Особенно это актуально сейчас, когда на фоне снижения ставок по депозитам в банках, количество частных инвесторов на Мосбирже выросло более чем в два раза: с 3,2 млн в январе текущего года до 8 млн в настоящее время. Кроме того, говорит он, ЦБ РФ обращает внимание на рост числа жалоб от частных инвесторов: на то, что банки, предлагая вкладываться в биржевые инструменты, не всегда предупреждают о дополнительных затратах на ведение счета, о комиссиях и т.д.

Ограничение доступа для неквалифицированных инвесторов к наиболее сложным биржевым продуктам обезопасит инвестиции граждан, уверен Артём Тузов. А самим инвесторам нужно учиться быть более внимательными и подготовленными к биржевой торговле, лучше разбираться в различных инструментах и более прагматично оценивать уровень обещанных дивидендов и сопровождающие их риски.

Идея ввести запрет неквалифицированным инвесторам на сделки со сложными финансовыми продуктами, куда входят структурные продукты и торговля с плечом, не нова, соглашается заместитель генерального директора «Алор Брокер» Максим Дремин. Дискуссии на этот счет ведутся уже несколько лет и связаны они с вполне весомыми опасениями регулятора.

Как напоминает эксперт, например, в минувший вторник глава ЦБ выступила в Совфеде с предложением ввести прямые ограничения на такие операции как минимум на 1,5-2 года. При этом речи о том, что потом они не будут сняты, не идет — предполагается, что именно за этот срок будет достигнут компромисс по дальнейшим условиям работы брокеров с «неквалами». В частности, речь идет о создании условий для стабильной работы института тестирования инвесторов и вступлении в силу закона о квалификации инвесторов.

В целом, об этом же говорит и господин Тимофеев из НАУФОР, только он выступает как раз за ускорение механизма введения требований о тестировании инвесторов. По его словам, выходит, что полного запрета можно будет избежать, если ускорить дискуссии на этот счет между госрегулятором и участниками рынка и принять, как следствие, конкретные регулирующие нормы. Также, существенно исправить ситуацию в работе с неквалами должны вступающие с нового года стандарты СРО по использованию паспортов фининструментов.

В сухом остатке можно прийти к выводу, указывает Максим Дремин, что пока дискуссия принимает оживленный характер. Участники рынка, разумеется, будут выступать за то, чтобы полного запрета не вводилось, поскольку брокерам работа с «невалами» приносит хорошие прибыли. Рассуждать о том, будет ли введен такой запрет также пока сложно, говорит он.

По мнению аналитика, если такой запрет и будет принят, то ненадолго. И этот жест лишь ускорит процессы по формированию институтов введения тестирования, с одной стороны, и совершенствования механизмов по использованию паспортов финансовых продуктов — с другой стороны.

