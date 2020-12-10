ЕС продлил санкции против России

Пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс заявил, что на саммите Евросоюза принято решение продлить экономические санкции против России на шесть месяцев – до июля 2021 года.

«Европейский совет достиг соглашения о продлении европейско-американских санкций в отношении России», — написал Лейтс в твиттере.

Антироссийские санкции были введены ЕС в 2014 году под предлогом вмешательства в события на Украине и из-за воссоединения Крыма с Россией. Они были введены на шесть месяцев и пролонгируются через каждые полгода.