Компания из США выставила на продажу 20 нигерийских МиГ-21

Двадцать советских истребителей МиГ-21, принадлежащих ВВС Нигерии, выставлены на продажу на сайте trade-a-plane.com., сообщает портал The Drive. Предложение разместила компания Inter Avia Group со штаб-квартирой в Неваде (США). В объявлении говорится о продаже двадцати «бывших в употреблении» истребителей МиГ-21.

К самолетам прилагаются пятнадцать новых двигателей. При этом цены не указываются, всех заинтересованных в покупке лиц просят связаться с продавцом.

Авторы материала в The Drive высказали предположение, что эти истребители составляли практически весь военно-воздушный флот Нигерии. Ее парк содержит 11 одноместных истребителей МиГ-21бис, которые являются наиболее совершенными модификациями, 5 одноместных МиГ-21МФ и 4 двухместных учебно-тренировочных МиГ-21УМ. Судя по характеристикам, самолеты использовались незначительно, к примеру, МиГ-21бис имеют от 34 до 169 часов налета.

В середине 1970-х годов Нигерия купила у СССР самолеты МиГ-21 для замены устаревших истребителей МиГ-17. В 1975 году Москва направила в страну 24 МиГ-21МФ и 6 МиГ-21УМ, а уже к октябрю 1984 года их число сократилось почти вдвое. Для восполнения потерь Нигерия приобрела у СССР еще 13 МиГ-21бис, а также два МиГ-21УМ.