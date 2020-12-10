Международные аудиторы признали алюминиевые заводы, входящие в En+ Group, соответствующими стандартам ASI

Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ), Братский алюминиевый завод (БрАЗ), Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ), KUBAL (Kubikenborg Aluminium AB) и Саяногорский алюминиевый завод (САЗ) доказали соответствие стандартам ASI Performance и ASI Chain of Custody. Аудит провела независимая аккредитованная норвежская компания DNV GL.

«Соответствие глобальным Целям устойчивого развития ООН – первостепенная задача развития абсолютно всех сфер нашего бизнеса. Важно, что En+ Group не только производит экологичную продукцию, но и делает это наиболее в соответствии со всеми принципами устойчивого развития, защищая окружающую среду и права человека, а также поддерживая экономическое развитие во всех регионах присутствия. Сертификация ASI стала еще одним итогом непрекращающейся работы по улучшению качества нашей продукции и повышению прозрачности деятельности компании», - отметил исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Грегори Баркер.

В 2019 году другими предприятиями, входящими в состав En+ Group, уже были получены сертификаты соответствия ASI Performance Standard и стандарту ASI Chain of Custody. К ним относятся: «Боксит Тимана», Уральский алюминиевый завод (УАЗ) и Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ). В дальнейшем компания планирует продолжить сертификацию остальных предприятий металлургического сегмента по стандартам ASI.