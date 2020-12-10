Мишустин раскритиковал министров из-за роста цен на продукты

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что чиновники «упустили ситуацию» с ростом цен, хотя у них была возможность этого избежать.

С критикой в адрес министров премьер выступил после того, как президент РФ Владимир Путин раскритиковал повышение цен на сахар, подсолнечное масло, хлеб и другие продукты, передаёт РБК.

«Министерства недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию», – подчеркнул Мишустин.

По его словам, такая тенденция была заметна ещё осенью, но тогда чиновники объясняли рост цен сезонностью. При этом, как подчеркнул глава правительства, они не учли ряд факторов, такие как увеличение объёмов экспорта, динамика мировых цен, рост курса доллара и сокращение производства ряда товаров.

«Сейчас сезонность изменилась, руьль укрепился, но ситуация совсем не улучшилась. Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть», – спросил министров Мигустин.

Премьер также призвал производителей, торговые сети и экспортёров не наживаться на простых людях, а разобраться в ситуации. В этой связи он поручил глава Минсельхоза Дмитрию Патрушеву провести переговоры с производителями продукции с участием ФАС, ФНС и первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Кроме того, главы Минсельхоза, Минэкономразвития и Минпромторга должны подготовить предложения по дополнительным мерам, необходимым для сдерживания цен на продукты питания. Все министерства обязаны еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать о ней председателю правительства.

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам поручил правительству разобраться с проблемой роста цен на продукты питания в России.

«Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. Причём здесь пандемия? Сахарный песок – министр сельского хозяйства сейчас докладывал – внутреннего производства достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 71,5%? Слава богу, здесь, как мне докладывают, стабилизация происходит определённая. А подсолнечное масло – 23,8%, и продолжает расти; мука – на 12,9% выросла, макаронные изделия – 10,5; хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3% – это-то почему?» – задал президент вопрос.

Подробно об этом читайте в материале «Путин взъелся на цены».

