Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) даст новогодний концерт в Московской консерватории

29 декабря в Большом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского пройдет новогодний концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, который исполнит музыку джаза самых популярных американских композиторов XX века. За дирижерским пультом выступит Алексей Ходорченков, Заслуженный артист Российской Федерации.

В программе прозвучат произведения Джорджа Гершвина (увертюра к мюзиклу «Безумная», фантазия на темы из оперы «Порги и Бесс» для скрипки с оркестром), Джона Кандера (сюита из мюзикла «Чикаго»), Дюка Эллингтона («Дюк Эллингтон!», сюита для оркестра), Луи Армстронга («Сатчмо!», трибьют Луи Армстронга), Роберто Молинелли («Четыре картины из Нью-Йорка», концерт для саксофона с оркестром) и Ричарда Уайтинга («Ура Голливуду!», музыка из к.ф. «Отель Голливуд»).

29 декабря в Большом зале Московской консерватории консерватории имени П.И.Чайковского пройдут два новогодних концерта — в 19.00 и в 21.30. Билеты доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/92

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/93

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru