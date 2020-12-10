Найден новый способ определить тяжесть состояния пациентов с коронавирусом

Специалисты отделения офтальмологии испанской клиники Сан-Карлос нашли новый способ определить тяжесть состояния пациентов с коронавирусом. Проанализировав образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 заражённых COVID-19, они пришли к выводу, что в этом помогут слёзы инфицированных, передаёт РИА Новости.

Выяснилось, что в составе слёз заболевших, как и в плазме крови, повышено содержание цитокинов (молекул, мобилизующих иммунную систему на борьбу с вирусом). Другими словами, слёзы – это доступные источники получения биомаркеров. При этом, как пояснили медки, анализ слёз – полезный индикатор многих заболеваний.

Специалисты также пояснили, что мазок со слизистой глаза можно брать у пациентов с коронавирусом вместо крови. Тем не менее, у бессимптомных больных или тех, кто переносит ковид в лёгкой форме, в слёзной жидкости может содержаться недостаточное для постановки диагноза количество вирусных частиц.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 27 927 новых заболевших коронавирусной инфекцией. В общей сложности нарастающим итогом в нашей стране зарегистрировано 2 569 126 случаев COVID-19.

За 24 часа скончались от инфекции 562 пациента. Общее число безвозвратных потерь в стране достигло 45 280 человек. Выписаны из российских больниц за сутки 25 877 человек, всего успешно справились с заболеванием 2 033 669 заболевших. Лечение продолжают 490 177 человек.

В Москве за минувшие сутки выявлено 6 730 новых больных COVID-19. Умерли 74 человека, 5 820 пациентов были выписаны по выздоровлению. На втором месте Санкт-Петербург (+3 774), на третьем – Подмосковье (+1 351). В пятерке также Нижегородская область (+499) и Карелия (+433).