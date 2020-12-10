Польша и Венгрия сняли вето с бюджета ЕС

Венгрия и Польша на саммите глав государств и правительства Евросоюза согласились снять свое вето с бюджета ЕС на следующие семь лет, сообщает Euronews.

«Теперь мы можем снова строить нашу экономику, осуществлять зелёный и цифровой переход», – написал в твиттере глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе рассматривают запасной план, который заключался в отлучении Будапешта и Варшавы от восстановительного фонда ЕС. В Фонде восстановления из 750 млрд евро 23 млрд были предназначены для Польши и 4,3 млрд для Венгрии.

Польша и Венгрия заблокировали семилетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,07 трлн евро, а также план восстановления экономики Евросоюза после пандемии на 750 млрд евро. Причиной недовольства Польши и Венгрии стало решение Брюсселя увязать предоставление субсидий с соблюдением «норм, ценностей и принципов правового государства». Эти страны саботируют целый ряд решений и рекомендаций ЕС в области права, свободы СМИ, миграционной политики и прав ЛГБТ.