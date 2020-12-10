Правозащитники и президент поискали баланс между ограничениями и свободами

Встреча, которую президент Владимир Путин провел в Международный день прав человека с членами Совета по гражданскому обществу и правам человека, в основном была посвящена проблемам, возникающим в процессе цифровизации общественных процессов, цензуре в Интернете, а также вопросам экологии и здравоохранения.

Как рассказывали «Эксперту-Online» участники встречи накануне ее начала, впервые так много времени было уделено вопросам соблюдения прав и защиты свобод граждан в вирутальном пространстве — наряду с вопросами здравоохранения и образования. В четверг — годовая встреча президента с СПЧ. Примечательно, что прошла она в формате видеоконференции.

Член СПЧ Игорь Борисов рассказал «Эксперту-Online» по окончании встречи, что она продлилась на два часа дольше, чем было запланировано, чтобы все участники смогли, как минимум, озвучить волнующие их темы.

Заседание прошло очень системно и результативно. Никто из коллег не уходил в абстрактные рассуждения, а все выдвигали предложения на конкретных примерах из жизни. Кроме того, мы все обратили внимание президента на необходимость доработки тех законопроектов, которые сейчас рассматривает Госдума», — сказал он.

Так, правозащитники указали на необходимость доработать законопроекты об НКО и физлицах-иноагентах (принят в первом чтении Госдумой 8 декабря) и о блокировке зарубежных Интернет-ресурсов (прошел первое чтение 9 декабря).

Самые важные предложения, прозвучавшие на встрече, таковы: объявить широкую амнистию; ввести в УК понятие «проступка» для классификации незначительных правонарушений; учредить российский суд по правам человека как национальную альтернативу ЕСПЧ.

«По поводу широкой амнистии: надо тут посмотреть внимательно», — ответил Владимир Путин на наиболее, пожалуй, резонансную инициативу. — «Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда. Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, должен использоваться, надо только внимательно посмотреть и понять, как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении их правонарушения, окажутся на свободе. Хотя как акт гуманизма это, конечно, возможно для применения», — сказал президент на встрече с членами СПЧ, отвечая на предложение члена Совета Евы Меркачевой

Она предложила амнистировать не только несовершеннолетних, женщин с детьми, беременных, инвалидов, но и другие категории граждан, например, 85 тысяч осужденных, срок отбытия наказания которых заканчивается менее чем через год.

В своем докладе советник Президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев затронул дискуссионную тему блокировок российских СМИ и пользователей американскими IT-гигантами. «В этом году мы неоднократно выступали против блокировок российских СМИ на платформе Youtube (в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список), мы трактовали это как цензуру российских СМИ в интернете, которые не нарушали российских законов, но, тем не менее, на основе непонятных нам причин Google их блокировал», — сказал он.

Напомним, что законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру был принят в первом чтении Госдумой 9 декабря.

«В идейном отношении предлагаемый законопроект движет проблему в правильном направлении. Но есть сомнения, что предложенные методы будут эффективными», — сказал в связи с этим Фадеев. — «Как говорят специалисты, эти американские платформы очень серьезно защищены от внешнего вмешательства. Похоже, что сегодня, чтобы затормозить работу Facebook, придется затормозить работу всего Рунета, что, конечно, недопустимо»,— подчеркнул Фадеев, обратив также внимание на широкое использование в России Youtube. — «В работе его российского сегмента заняты десятки тысяч человек. Они зарабатывают себе на жизнь. Как скажутся такие жесткие меры на деятельности этих российских граждан? Здесь нужна серьезная дискуссия, в том числе технического характера, о том, как защитить российские СМИ и российских пользователей от цензуры со стороны американских IT-гигантов», — отметил председатель СПЧ.

Отвечая на обеспокоенность правозащитников, Путин пообещал дать поручение правительству разработать совместно с СПЧ проект концепции защиты прав человека в киберпространстве. Сюда предполагается включить меры по повышению цифровой грамотности, навыков информационной безопасности и цифровой гигиены граждан — в том числе и для того, чтобы они не становились жертвами криминальных «колл-центров», управляемых уголовниками.

«Смысл предложений по доработке законопроектов состоит в том, чтобы не ограничивать в правах граждан, которые могут стать объектами этих законов, не нагружать их дополнительными рисками и обязанностями», — уточнил Борисов.

По его словам, все желавшие высказаться получили такую возможность, и, говорит Борисов, президент по большей части с докладчиками согласился и поддержал их инициативы.

Не нашло же понимания у Владимира Путина предложение ввести контроль над деятельностью прокуратуры. Президент счел, что вводить контроль над контролерами избыточно, потому что тогда этот процесс можно будет продолжать до бесконечности. Также Путин не счел возможным вмешиваться в ход судебного дела о «Новом величии».