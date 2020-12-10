Прогноз погоды: на Россию надвигается мощное потепление

Устойчивый антициклонический фронт из Сибири, под влиянием которого в центральных регионах европейской территории Русской равнины, погода пока остаётся ясной, солнечной, но морозной, начинает разрушаться.

По прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни сюда с запада придут влажные, атлантические воздушные массы, которые в предстоящие выходные затянут небо плотными облаками, повысив при этом температурный фон.

И если в воскресенье в Тверской, Калужской и Ярославской областях столбики термометров ещё будут показывать минус 5-7, а в ночные часы - минус 10-12, то уже в понедельник, 14 декабря воздух здесь прогреется в светлое время суток до нуля градусов. Ожидается снегjgfl, местами обильный и продолжительный

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Значительные перемены ожидаются и в московской погоде – на столичный регион также надвигается мощное потепление. Антициклон вскоре станет медленно отступать на восток, атмосферное давление будет снижаться, появится облачность, которая ночью не даст воздуху остыть, а днём ограничит поступление солнечной радиации.

Заметный климатический переворот, согласно прогнозу метеорологов, произойдёт в Москве и Подмосковье в начале следующей недели. В понедельник дневная температура составит минус 4, во вторник – минус 3, в среду – минус 2, а к выходным – плюс 1-2.

Как бороться с перепадами температуры воздуха и высоким атмосферным давлением? Советы медиков

Мощный малоподвижный антициклон, который пока не собирается сдавать свои устойчивые позиции, сохраняет в Москве высокое атмосферное давление. Ожидается, что сегодня-завтра оно составит 764-766 мм рт. ст.

При этом, по данным синоптиков, в четверг, 10 декабря и в пятницу, 11 декабря будет малооблачно, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4-7, по области минус 5-9.

Как предупреждают медики, при повышенном атмосферном давлении высок риск появления недомоганий у метеозависимых и пожилых людей. Серьёзный дискомфорт также испытывают гипертоники и люди, имеющие хронические заболевания сердца и сосудов. Неблагоприятно на самочувствии могут сказываться и перепады температурного фона, возможно усиление сосудистых спазмов, приступы мигрени и головокружение, внезапное развитие приступа бронхоспазма на холодном воздухе.

Специалисты рекомендуют не терпеть болевые симптомы – необходимо принять лекарство, назначенное врачом. При появлении головнjq боли или головокружения можно сделать массаж головы: выполнять его надо обеими руками ото лба к затылку. Поможет также чай с мятой.