Путин допустил широкую амнистию в России

На встрече с членами СПЧ глава российского государства Владимир Путин прокомментировал предложение члена Совета Евы Меркачевой о проведении в стране широкой амнистии.

По словам президента, о таком инструменте гуманизации, как амнистия, забывать нельзя. При этом он подчеркнул, что если говорить о широкой амнистии в России, то здесь надо посмотреть очень внимательно, передаёт РИА Новости.

«Вы сослались на царскую Россию, – обратился глава государства к Меркачевой. – Но известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных из-за решётки, что тогда началось на улицах наших крупнейших городов».

Несмотря на этот факт, Путин подчеркнул, что об амнистии забывать нельзя. Но, как он отметил, надо подумать, проанализировать и понять, как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что те, кто совершил в отношении их правонарушения, окажутся на свободе.

«Хотя, как акт гуманизма это, конечно, возможно для применения», – резюмировал президент.

В свою очередь Меркачева заявила, что проект об амнистии мог бы включать в себя не только женщин с детьми, беременных, несовершеннолетних и инвалидов, но также другие категории российских граждан.

«В частности, у нас в стране сейчас 85 тыс. осужденных, срок отбытия наказания которых заканчивается менее чем через год. Вот они могли бы, тоже попасть подширокую амнистию», – сказала правозащитник.