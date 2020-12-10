Путин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на общество

Президент России Владимир Путин заявил о серьёзном влиянии пандемии коронавируса COVID-19 на общество.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава государства подчеркнул, что пандемия стала непростым испытанием как для нашей страны, так и для всего мира, передаёт РИА Новости.

«Он подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. Кроме того, приобрело новое измерение отношение между государством и гражданином», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса COVID-19 меняет экономический и общественно-политический баланс сил в мире. По её словам, Германию воспринимают как «признанную во всём мире свободную, открытую и демократическую страну.

В этой связи, как подчеркнула немецкий лидер, правительство хочет сохранить этот статус Германии в будущем, в том числе благодаря принимаемым бюджетным мерам.

«Нам необходимо оценить, в какой ситуации мы все можем оказаться в будущем. Уже сейчас прогнозы показывают серьёзный спад ВВП – около 10% для ряда европейский стран. Германия относится к промежуточной группе, как США, Австралия с падением в 4-6% ВВП. Но есть страны, как, например, КНР, которые завершат этот год с ростом почти в 2%, борясь с тем же самым вирусом», – отметила канцлер ФРГ.