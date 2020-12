Российский сериал попал в десятку лучших иностранных проектов Netflix

Российский научно-фантастический драматический телесериал «Эпидемия (To the Lake, 2019) режиссёра Павла Костомарова, снятый по мотивам дебютного романа писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро» (2011) вошёл в десятку лучших иностранных шоу на стриминговом сервисе Netflix по итогам 2020 года.

При этом «Эпидемия» – это первый российский сериал, который оказался в топ-10 этого сервиса, заняв в рейтинге 8-е место среди неанглоязычных проектов. Кроме того, в рейтинг просматриваемых сериалов вошли немецкие сериалы «Варвары» (Barbarians, 2020) и «Тьма» (The Dark, 2017), а также шоу из Дании «Дождь» (The Rain, 2018).

В топ-10 также оказались испанский сериал «Бумажный дом» (Money Heist, 2017) норвежский «Рагнарек» (Ragnarok, 2020) и колумбийский «Всегда ведьма» (Always a Witch, 2019), пишет газета The Wall Street Journal.

Своей рейтинг Netflix составляет на данных о количестве подписчиков, которые просмотрели, по меньшей мере, 2 минуты сериала за первые 28 дней его размещения на платформе.

Напомним, в нашей стране «Эпидемия» вышла в ноябре 2019 года. В октября 2020-го сериал появился на платформе Netflix. По сюжету жителей российской столицы поражает неизвестный смертельный вирус. Сериал снят по роману российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро».