Сергей Цикалюк стал победителем номинации «Финансовые и юридические услуги» конкурса «Предприниматель года»

Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк вошел в тройку суперфиналистов и стал победителем международного конкурса «Предприниматель года 2020» (EY Entrepreneur Of the Year Awards) в номинации «Финансовые и юридические услуги»

Конкурс проводится компанией EY на протяжении 29 лет и считается самым престижным международным конкурсом в области предпринимательства. Сегодня его география охватывает около 145 городов в 50 странах мира. В России конкурс проводится с 2003 года. В этом году к состязанию были допущены 89 предпринимателей из 84 компаний из 12 регионов России.

Все победители, выбранные по решению независимого жюри, были определены в ходе дискуссии, которая прошла 8 декабря на странице совместного спецпроекта EY и Forbes «Тест на устойчивость», посвященного теме предпринимательства и бизнеса в условиях неопределенности.

В состав жюри вошли известные представители деловых и академических кругов, а также победители прошлых лет. В их числе: директор Фонда Развития Интернет-Инициатив Кирилл Варламов, председатель совета директоров группы компаний «Велком» Раиса Демина, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, сооснователь и вице-президент сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент, президент «Ростик Групп» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, генеральный директор ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим, председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик, президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов, член бюро правления РСПП Давид Якобашвили. Они оценивали конкурсантов по таким критериям, как предпринимательский дух, инновационность, финансовые результаты деятельности компании, динамика роста, лидерство в отрасли, корпоративная социальная ответственность.

Названы победители в 11 номинациях, среди них: генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов, сооснователь «Право.ру» Алексей Пелевин, сооснователь и генеральный директор ООО «Большая Тройка» Артем Седов, основатель и управляющий партнер «КОНТИНУУМ ГРУПП» Константин Клюка, генеральный директор ГК «ЛайнерТек» Александр Кочуров и другие.