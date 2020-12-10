Собянин анонсировал открытие завода по производству вакцин от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в январе в Москве откроется новый завод по производству вакцин от коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Могу сказать, что, помимо «Биннофарма», который находится в Зеленограде, мы строим на базе технополиса «Москва» еще один большой завод по производству вакцины, который войдет в строй, уже в январе месяце будет выпускать большие партии вакцины», – сказал Собянин.

5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса жителей столицы, которые относятся к основной группе риска – это врачи и учителя.