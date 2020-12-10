Собянин: новых карантинных ограничений на Новый год в Москве не будет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что усиления карантинных ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса, в Новый год не будет, сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Мы считаем, что в любые праздники или будние дни группы риска должны находиться дома, в домашнем кругу. При этом никаких дополнительных ограничений мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций дополнительных не планируем. Транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Я имею в виду в первую очередь метро и МЦК. Мы не хотим, чтобы передвижение по городу сконцентрировалось на какие-то предновогодние часы, хотим, чтобы оно было более разреженное и плавное по всему периоду новогодних праздников», — сказал Собянин.