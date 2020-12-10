США ввели санкции в отношении окружения Кадырова

Министерство финансов США заявило о расширении списка лиц и организаций, на которых распространяются санкции в соответствии с «актом Магнитского». В список были включены российские юридические лица и граждане России, которые связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Санкции были введены против Фонда имени Ахмата Кадырова, футбольного клуба «Ахмат», «Ахмат ММА», строительной компании «МегаСтройИнвест», и ООО «Чеченские минеральные воды».

Кроме того, санкции введены в отношении полномочного представителя Чечни при президенте России Зияда Сабсаби, советника главы Чечни по безопасности Данила Мартынова, командира 2-го полка патрульно-постовой службы при МВД Чечни Вахита Усмаева, представителя Кадырова в Европе Тимура Дугазаева и тренера лошадей Кадырова Симара Сатиша.

В декабре 2017 года в «список Магнитского» был внесен Рамзан Кадыров, а в июле 2020 года санкции были введены в отношении супруги Кадырова Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Карины Кадыровых.