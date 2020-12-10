Цена нефти Brent превысила 50 долларов

Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent поднялась до 50,56 долларов за баррель прибавив за день 3,5%. В последний раз цена барреля Brent стоила больше 50 долларов за баррель 4 марта 2020 года. В январе этого года нефть марки Brent торговалась в диапазоне 58-69 долларов за баррель, а в апреле стоимость барреля падала до 19 долларов.

Североамериканская марка нефти WTI, стоимость которой 20 апреля 2020 года упала до минус 37 долларов за баррель, стоит 47,2 доллара за баррель, подорожав за торговую сессию на 3,8%.

Рост нефтяных цен связан с надеждами инвесторов на массовую вакцинацию от коронавируса, которая уже началась или в скором времени начнется в большинстве развитых стран мира.