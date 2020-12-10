Упрощено оформление налогового вычета при покупке квартиры

В России упрощено оформление налогового вычета при покупке недвижимости. В частности, Кабмин отменит обязанность предоставлять документы о праве на налоговый вычет при данной сделке. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. Как напомнил премьер-министр, миллионы семей покупают квартиры в ипотеку.

«Спрос на новое жилье вырос благодаря господдержке, льготной ставке. В этом случае можно получить вычет – вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов», – цитирует Мишустина «Вести.Ru».

Глава правительства подчеркнул, что сбор различных документов и заполнение декларации у многих граждан вызывает серьёзные трудности, а некоторые вообще не имеют такой возможности. В этой связи, по словам Мишустина Кабмин упростит эту процедуру. Таким образом, чтобы получить право на имущественный вычет, надо будет всего лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, которое будет сформировано автоматически.

«В этом случае проверка займёт мало времени и деньги поступят на счёт значительно быстрее, а не за 3 месяца, как сейчас», – резюмировал Мишусти.

