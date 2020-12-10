В Москве будет реорганизовано около 150 площадок бывших промзон - заммэра Ефимов

Власти Москвы планируют реорганизовать территории бывших промзон столицы общей площадью около 3 тыс. га. Инвестиции в эти проекты могут составить около 7 трлн рублей, сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов во время выступления на Moscow Urban Forum.

«На сегодняшний момент мы видим, что на указанных территориях площадью около 3 тыс. га – это порядка 150 площадок, в перспективе можно построить до 37-38 млн кв.м и создать около полумиллиона рабочих мест. Эти площадки являются огромным градостроительным потенциалом для комплексного развития, где будет построено не только жилье, но и современные рабочие места, технопарки и новые производства», — сказал он.

Площадки планируется развивать комплексно, создавая на них всю необходимую социальную инфраструктуру. Реализация таких проектов не подразумевает вывод промышленных предприятий с территории Москвы, пояснил Ефимов. Он также добавил, что уже принято решение о комплексном развитии двух территорий в Москве и еще три площадки были рассмотрены сегодня на градостроительном штабе. Остальные площадки будут рассмотрены в ближайшее время и подготовлены к вовлечению и предоставлению для инвесторов в течение 2021 года.

С начала 2020 года на территории реорганизуемых промзон построено и сдано в эксплуатацию 85 объектов общей площадью более 3,15 млн кв.м. Всего с 2011 года редевелопмент территорий бывших промышленных зон Москвы позволил ввести в эксплуатацию более 24 млн кв.м недвижимости, из них 16 млн — жилье.