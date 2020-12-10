В рамках Иннопром онлайн будет презентовано ключевое событие в мире робототехники 2021

11 декабря в 12:00 по московскому времени на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ стартует онлайн сессия, которая будет посвящена одной из самых трендовых тем современности – робототехнике. Приглашенные эксперты обсудят глобальную и национальную повестку развития робототехники, проверят на универсальность лучшие мировые практики, проанализируют драйверы и проблемы отрасли, возникшие во время общемировой пандемии.

Кроме того, будет проведен первый брейсторминг – обсуждение тем 54-го Международного симпозиума по робототехнике (ISR), который состоится в рамках 11-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

9 декабря 2020 г. Правление Международной Федерации робототехники (International Federation of Robotics) в Мюнхене приняло решение провести свое главное мероприятие – 54-й Международный симпозиум по робототехнике (ISR, International Symposium on Robotics) в рамках главной промышленной выставки России – ИННОПРОМ в г. Екатеринбурге 6-8 июля 2021 г.

Международный симпозиум по робототехнике проводится с 1970 года в разных странах мира. Традиционно в мероприятии принимает участие порядка 900 экспонентов и более 45 000 международных посетителей. Ежегодно ISR доказывает свой статус главной робототехнической платформы мира, представляющий собой маркетплейс для автоматизированной продукции.

Сессия доступна для просмотра для всех желающих по ссылке.

В сессии Иннопром онлайн 11 декабря примут участие:

Сьюзан Биллер, Генеральный секретарь Международной федерации робототехники

Михаил Иванов, Заместитель министра промышленности и торговли РФ

Проф. Александр Ферль, Руководитель научного комитета Международной Федерации робототехники

Алиса Конюховская, Исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники

Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области

Дмитрий Капишников, Генеральный директор KUKA Russia

Александр Яшкин, Генеральный директор FANUC Russia

Александр Гонноченко, руководитель Sber Robots Lab

Александр Лопота, Директор-главный конструктор ЦНИИ РТК

СПРАВКА

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. На выставке представлены международные и российские компании в разделах металлообработка, индустриальная автоматизация и IoT, аддитивные технологии, технологии для энергетики, машиностроение и производство компонентов для машиностроительной отрасли, добывающая и перерабатывающая промышленность, химическая промышленность, медицинское оборудование, фармацевтическая промышленность и биотехнологии. Страной-партнером в 2021 выступит Италия.

Развитие робототехники: глобальная и национальная повестка

COVID 19 как драйвер и как проблема

Лучшие мировые практики: проверяем на универсальность

Эксперты обсудят как изменилось отношение промышленных компаний к публичным облакам в последнее время, безопасно ли хранить данные и приложения в публичном облаке, какие задачи промышленные компании уже решают с помощью публичных облаков и как этот инструмент помогает ускорить запуск IT-проектов.

Просмотр сессии доступен для всех желающих по ссылке, регистрация не требуется.

Спикеры мероприятия:

Александр Машика, руководитель направления по работе с нефтегазовым сектором Yandex.Cloud;

Александр Томилов, Руководитель подразделения промышленного интернета вещей, компания GlowByte;

Андрей Иванов, Руководитель направления развития сервисов безопасности, Yandex.Cloud;

Валерий Фокин, Руководитель департамента информационных технологий АО «ОХК «УРАЛХИМ»;

Роман Веселов, Независимый эксперт;

Евгений Меркушенков, Заместитель руководителя Проектного офиса Центра информационных технологий ПАО «МОЭК»

Модерировать дискуссию будет Евгений Филатов, Управляющий директор по Infrastructure Consulting Accenture.

Группа компаний «Формика», официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE в середине апреля. INNOPROM ONLINE – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра.

Рекордной по просмотрам стала онлайн сессия 27 мая: “Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики” с участием Юрия Борисова, Заместителя Председателя Правительства РФ и руководителей крупнейших российских компаний.