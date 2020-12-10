Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человек года-2020»

Американский еженедельный журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человека года-2020».

Среди них действующий глава Белого дома Дональд Трамп и Джо Байден, который по данным СМИ победил на выборах президента США, передаёт РИА Новости.

Всего в коротком списки четыре претендента. Помимо двух американских политиков, это главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, находившимся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19 в США. Также среди претендентов «Движение за расовую справедливость», которое началось в Америке после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, Time с 1927 года называет в самом последнем номере за декабрь «человека года». Представители нашей страны (СССР/России) признавались «Человеком года» по версии журнала 7 раз. По два раза им становились Иосиф Сталин и Михаил Горбачёв, по разу Никита Хрущёв, Юрий Андропов и Владимир Путин.

В 2019 году «Человеком года» стала 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.