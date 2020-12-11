Акции дня: бумаги «Газпрома» пошли вверх на возобновлении стройки «Северного потока-2»

Котировки «Газпрома» вышли в лидеры торгов по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу после новостей о «Северном потоке-2». Бумаги подорожали на +3,66% до 200,01 рублей.

В пятницу оператор проекта «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG подтвердила возобновление строительства газопровода в Германии. Укладку 2,6-километровый участок газопровода будет вести баржа «Фортуна». «Газпром» решил достраивать газопровод «Северный поток 2» собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Сейчас из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

Новый газопровод напрямую свяжет «Газпром» и европейских потребителей и обеспечит надежность поставок российского газа в Европу.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,56% до 3276,58 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,47% до 1411,3 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:14 мск составила 50:14 долларов за баррель (-0,22%). Российская валюта слабела – 73,05 рублей за доллар.