Британский таблоид The Daily Mail выпустил материал о тренировке российских ядерных сил. Публикация снабжается фразами о «подготовке к ядерной войне» и «обострении напряженности в отношениях с Западом». Уточняется, что материал вызвала активный отклик читателей в комментариях.

Пользователь illuminated_one поинтересовался, почему «русские смеют постоянно приближать свои границы к НАТО». Комментатор Mummy Badgers считает, что в учениях нет ничего «удивительного в этом нет, любая страна проводит военные испытания».

Пользователь Lestera1 сообщил, что «не видел каких-либо рассказов об агрессии Великобритании, когда Королевский флот провел пуск Trident D5 в 2016 году».

«США ежегодно проводят испытания нескольких межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Нет причин возмущаться, когда мы делаем то же самое», - заявил Hollow81.

Российские военные провели ученые, в ходе которых были отработаны действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота, рассказывает Министерство обороны.