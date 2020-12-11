ФОМ опубликовал рейтинг доверия Путину

Фонд «Общественного мнения» (ФОМ) опубликовал данные социологического опроса, согласно которому более половины (58%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину.

При этом не доверяют президенту – 31% опрошенных, еще 11% респондентов затруднились с ответом.

61% опрошенных социологами ФОМ считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 25% респондентов. Не нашли ответа этот вопрос 14%, передаёт РИА Новости.

Опрос методом обзвона при случайной выборке номеров стационарных и мобильных телефонов, был проведён в период с 4 по 6 декабря. Его участниками стали 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет 1,9%.

Ранее сообщалось, что согласно социологическому опросу ФОМ, который проводился в период с 31 июля по 2 августа этого года, российскому лидеру Владимиру Путину выразили доверие 56% респондентов.

При этом 32% участников опроса скорее не доверяют президенту РФ. Ещё 11% затруднились тогда с ответом. 60% участников летнего социологического опроса ответили, что Путин хорошо справляется со своими обязанностями, 27% заявили недовольны работой Путина на посту президента.